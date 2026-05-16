Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları bugün Çorum’da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Çorum Valiliği tarafından yapılan duyuruda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün gökyüzünde görsel şölen sunacak gösteriye tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Büyük ilgi görmesi beklenen etkinlikte Türk Yıldızları’nın gerçekleştireceği akrobasi gösterilerinin Çorum semalarında heyecan dolu anlara sahne olması bekleniyor. Etkinlik bugün saat 16.00’da Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR