Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile birlikte şube müdürleri ve öğrenciler katıldı. Törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunulurken, 19 Mayıs’ın anlam ve önemine vurgu yapıldı.

Programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları rahmet ve minnetle anılırken, gençliğe armağan edilen 19 Mayıs ruhunun yaşatılmasının önemine dikkat çekildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Demirkıran, 19 Mayıs’ın gençlere bırakılan en önemli miraslardan biri olduğunu belirterek, bayram coşkusunun çeşitli etkinliklerle sürdürüleceğini ifade etti.

