Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çorum İl Müdürü Mustafa Göncü, Çorum Özel Hastanesi’ne teşekkür belgesi verdi.

Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum Özel Hastanesi’ni ziyaret eden SGK İl Müdürü Mustafa Göncü, SGK Başkanı Yunus Elitaş imzalı teşekkür belgesini Başhekim Uzm. Dr. Gökhan Bilgili’ye teslim etti.

Çorum Özel Hastanesi’nin sosyal güvenlik yükümlülüklerini düzenli ve eksiksiz yerine getirmesi dolayısıyla teşekkür belgesi verildiğini söyleyen Göncü’nün ziyaretinde kayıtlı istihdamın artırılması ve işverenlerin sosyal güvenlik alanındaki katkıları üzerine değerlendirmelerde de bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi