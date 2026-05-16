A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, Genel Başkanları Yavuz Ağıralioğlu’nun Çorum ziyaretine basın için saat 11.00’de Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki toplantı ile başlayacağını açıkladı.

Ağıralioğlu’nu Çorum’a gelişinde Şeker Fabrikası önünde karşılayacaklarını belirten Müstet, saat 13.00’de ise yine Çorum TSO’da Halk Buluşması etkinliğinin düzenleneceğini bildirdi.

A Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Gazi Caddesi ve Arasta esnafını ziyaret ettikten sonra saat 17.00’de Anahtar Parti Çorum İl Başkanlığı binasının açılışına da katılacak.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ