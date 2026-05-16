Çorum semalarında bugün unutulmaz bir gösteri uçuşuna imza atacak olan Türk Hava Kuvvetleri Türk Yıldızları akrobasi timi ekibi etkinlik öncesinde Vali Ali Çalgan tarafından makamında misafir edildi.

Gökyüzünde sergiledikleri eşsiz performanslarla dünya genelinde dikkat çeken ve ülkemizin gururu olan Türk Yıldızları ekibi Çorum halkıyla buluşmak için hazırlıklarını tamamladı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Aile Festivali etkinlikleri kapsamında bugün saat 16.00’da Çorum semalarında unutulmaz bir gösteriye imza atacak olan Türk Yıldızları ekibini ağırlayan Vali Çalgan, Türk Yıldızlarını gururla ve hayranlıkla takip ettiğini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan “Sizler bizim yüz akımızsınız Uluslararası gösterilerde elde ettiğiniz başarılar bizleri ziyadesiyle gururlandırmaktadır Çorum’da da gösteri yapacak olmanızdan dolayı ayrıca mutluyum Hepiniz hoş geldiniz Allah sizlere kaza bela vermesin inşallah başarılarınız daim olsun” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi