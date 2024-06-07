Hitit Üniversitesi "En Fit Öğrencisini Arıyor" projesi kapsamında düzenlenen organizasyonda Hitit'in "En Fit" öğrencileri belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülke genelinde düzenlediği "En Fit Öğrenciler Aranıyor" projesi Çorum'da da uygulandı. Hitit Üniversitesi "En Fit Öğrencisini Arıyor"etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda kızlarda Nesrin Sak, Merve Akyokuş, Fermudiye Yalçınkaya, erkeklerde ise Seydi Kaan Yurdakul, Mehmet Kalyoncu ve M.Emirhan Koltukcu en fit öğrenciler oldular.

Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde gerçekleşen törenle "En Fit" öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Editör: Haber Merkezi