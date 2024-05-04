Tıp alanındaki yenilikler, geleceği etkileyecek tedavi yöntemlerini ve sağlık alanındaki dönüşümü ele alındığı kongrede alanında uzman akademisyenler sunum yapacak. Kongrede ayrıca temel, dahili ve cerrahi tıp bilimleri alanında interaktif atölye çalışmaları, yer alacak.

Kongrede konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, bu tür kongrelerin eğitim, araştırma, geliştirme, topluma hizmet gibi alanlarda sunduğu katkıya dikkat çekti.



Kongreler ve benzeri etkinliklerle bu hizmetlerin bir anda ortaya koyulabildiğini dile getiren Prof. Dr. Baykam, “Burada da 6 yıl boyunca çeşitli uygulamalar, teorik derslerle alınan eğitimin üstüne daha farklı boyutlarda atölye çalışmalarıyla, üniversite içi ve dışı hocaların tecrübelerini paylaşmalarıyla öğrencilerimize çok daha farklı ufuklar, farklı yaklaşımlar getiriliyor. Esas olan ekip ruhu ile böyle bir organizasyonu yapmak. Araştırma-geliştirme ruhuna sahip olmak ve bunu geliştirmek” dedi.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, “Tıbbın yarını için bugün” temasın önemli olduğuna dikkat çekerek, “Temamız yarının hekimleri, akademisyenlerini ve sağlık sistemine yön verecek olan sizleri işaret etmesinden dolayı anlamlı. Diğer açıdandı bugün yürütülen sağlık hizmetlerinin gelecek nesillerin imkanlarına da devam edecek olması, sürdürülebilirliğini göstermesi, ima etmesi, vurgu yapması açısından da anlamlı. Bugünün imkanlarını kullanırken gelecek nesillerin imkanlarını da düşünmek zorundayız. Bir taraftan çevre kirliliği, atıkların kontrolü, geri dönüşebilir malzemelerin kullanılması gibi noktaları içerilirken bir taraftan da ekonomik açından da mali sürdürülebilirliği düşünmemiz açısından da son derece önemli. Toplumsal eğitim ve teknolojinin sağlık alanında kullanılması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2006 yılında kurulduğunu, 2012 yılında yapılan afilasyon protokolü ile her şeyin değiştiğini dile getiren Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sinan Zehir de, hem sağlık Çorum’un sağlık hizmeti sunumunda çağ atladığına dikkat çekti.



2024'ün ilk 4 ayında 660 bin 540 hastaya poliklinik, acil servisten 181 bin kişinin sağlık hizmeti verildiğini açıklayan Prof. Dr. Zehir, hastanede sağlık hizmetinin yanı sıra tıp öğrencilerine eğitim verildiğine dikkat çekti.

Tıp Fakültesi’nin Çorum’da 2017-2018 yılında 60 kontenjanla eğitime başladığını hatırlatan Başhekim Zehir, “Hem tıp doktoru hem de uzman hekim yetiştiriyoruz, bu son derece gurur verici bir durum. Şehrimizde tıp fakültesi eğitimine 2017-2018 yılında 60 kontenjanla başladık. Geçen yıl 66 tıp doktorunu mezun ettik. Bu öğrencilerin bir kısmı hastanemizde çalışmaya başladı. Bizden uzmanlık eğitimini alıp hastanemizde hekim olarak göreve başlayan, hatta öğretim üyesi olarak aramıza katılan çok kıymetli arkadaşlarımız var. Şehirdeki sağlık hizmetinin, tıp eğitiminin bu noktaya gelmesinde herkesin çok büyük katkıları var. Bu yıl 94 tıp fakültesi öğrencimizi doktor olarak mezun olacak. Bunlar Türkiye’nin değişik yerlerinde hizmet verecek. Tıp eğitimi, usta-çırak ilişkisiyle süren bir eğitim ve bu kongre usta-çırak ilişkisinin en iyi örneklerinden biri olacak. Çünkü programımız sadece teorik derslerin anlatılmasından değil atölyelerimizde pratik uygulamaları da içererek bütün öğrencilerle paylaşmayı sağlayacak bir program” şeklinde konuştu.

Kongre Başkanı Doç. Dr. Emre Demir de, kongrede öğrencilerle belirterek, şunları kaydetti; “Kongrede öğrencilerin alanında söz sahibi 15 hocadan kurs alacak. 32 farklı hocamızdan 14 farklı interaktif atölyede pratik yapma şansı bulacak. Kongrede 15 öğrencimiz bildiri sunacak. İnsanlığa daha fazla katkı sunmak için buradayız. Kongrenin düzenlenmesinde katkıda bulunan herkese teşekkür ederim”