URAP 2023 sonuçları açıklandı. Hitit Üniversitesi 3000 üniversite arasında geçen yıla göre 81 basamak gerileyerek 2399’uncu sırada yer aldı.

Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın dünya sıralaması listesi internet sitesinden açıklandı.

TÜRKİYE’DEN 119 ÜNİVERSİTE GİRDİ

URAP Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "Dünyanın En İyi 3 Bin Üniversitesi" sıralamasına Türkiye'den 119 üniversite girdi.

Sıralamada ilk 1000'de 9 Türk üniversitesi yer alırken, en iyi dereceyi Hacettepe Üniversitesi 554'üncü sırayla elde etti.

6 ALANDA ÜRETKENLİK ÖLÇÜLDÜ

URAP Laboratuvarı'nda, dünyanın ilk 3 bin üniversitesini sıralamak için "makale", "atıf", "toplam bilimsel doküman", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi", "uluslararası işbirliği" olmak üzere 6 alandaki akademik üretkenlik göstergesi kullanıldı.

HİTÜ’DE DURUM

Hitit Üniversitesi 3000 üniversite arasında 2399’uncu sırada yer aldı. 2022 yılında 2318’inci sırada olan Hitit Üniversitesi önceki seneye göre 81 sıra geriledi.

URAP NEDİR?

Her yıl Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını toplumsal bir hizmet olarak yapan kar amacı gütmeyen URAP, Türkiye ve dünya üniversitelerini akademik performanslarına göre sıralamak için bilimsel üretkenliğin sayı ve kalitesini belirleyen göstergeler olan makale ve atıflara dayalı bir sistem kullanmaktadır.

