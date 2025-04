Hitit Üniversitesi öğrencileri, yenilikçi fikirlerini ve projelerini TÜBİTAK desteği ile hayata geçiriyor.

TÜBİTAK tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” ve “2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı”nın 2024/1 dönemi başvuru sonuçları açıklandı.

Hitit Üniversitesi öğrencilerinin TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B kapsamında hazırladığı 388 projeden 184’ü daha TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü. Sonuçlara göre Hitit Üniversitesi öğrenicilerinin 5 yılda kabul edilen toplam proje sayısı 542’ye ulaştı.

388 PROJE BAŞVURUSUNUN 184’Ü KABUL GÖRDÜ

TÜBİTAK tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” ve “2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2024 yılı 1’inci dönem başvurularında Hitit Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 388 projenin 184’ü destek almaya hak kazandı. Kabul edilen projelerden 182’si TÜBİTAK 2209-A, 2 tanesi ise TÜBİTAK 2209-B kapsamında yer alıyor.

PROJE SAYISI ARTIYOR

Hitit Üniversitesinde düzenlenen proje yazma eğitimleri ve oluşturulan danışman havuzlarıyla birlikte öğrenci proje sayıları artmaya devam ediyor.

2020 yılında 25 olan öğrenci proje sayısı, 2021 yılında 32 ve 2022 yılında 62’ye çıkarken 2023 yılında 239 olarak gerçekleşti. 2024 yılı ilk dönem başvurularında ise 184 öğrenci projesi daha kabul gördü. Böylelikle 5 yılda Hitit Üniversitesi öğrencilerinin kabul edilen toplam proje sayısı 542’ye çıktı.

TÜM FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA PROJE HAZIRLANDI

Hitit Üniversitesinde TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Destekleme Programları kapsamında tüm fakülte ve meslek yüksekokullarındaki öğrenciler tarafından proje hazırlandı. Eğitim birimlerince hazırlanan proje sayıları şu şekilde:

Fen Edebiyat Fakültesi 31, Sağlık Bilimleri Fakültesi 26, Mühendislik Fakültesi 23, Spor Bilimleri Fakültesi 19, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 16, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 14, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 12, Sungurlu Meslek Yüksekokulu 12, Tıp Fakültesi 10, İlahiyat Fakültesi 5, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 3, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu 3, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu 2 ve İskilip Meslek Yüksekokulu 1.

“ÖĞRENCİLERİMİZ PROJE ÜRETİMİNDE HIZ KESMİYORLAR”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, projeleri kabul edilen öğrencileri ve danışmanlarını tebrik ederek, çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

2020 yılından bu yana öğrenci projelerinde önemli bir mesafe kat ettiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, 2020 yılında 25 proje ile çıkılan yolda 2024 yılı sonuçlarıyla beraber toplam kabul edilen proje sayısının 542’ye ulaştığına dikkat çekti.

Hitit Üniversitesi öğrencilerinin her alanda proje geliştirdiklerini kaydeden Rektör Öztürk, ‘Makine ve İmalat Teknolojileri’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak öğrencilerin proje kültürüyle tanışmalarını ve bu doğrultuda yeni fikirler ortaya koyarak, üretmelerini önemsediklerini vurguladı.

Öğrencilerin akademik ve sosyal sorumluluk projeleriyle her alanda yer aldıklarını belirten Rektör Öztürk, şöyle devam etti:

“Öğrencilerimiz proje üretiminde hız kesmiyorlar. Öğrencilerimiz, 2020 yılından bu yana her yıl TÜBİTAK projeleriyle fikirlerini hayata geçiriyorlar. Aynı zamanda öğrenci kulüplerimiz de Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) ile faaliyetlerini proje tabanlı gerçekleştiriyorlar. ÜNİDES kapsamında da şu anada kadar 35 kulüp projesi destekleniyor. Geleceğimizi tasarlayan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Projeleri kabul gören öğrencilerimizi ve sürece büyük destek veren danışman hocalarımızı tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Editör: SELDA FINDIK