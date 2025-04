Samsun'un Bafra ilçesindeki eski hastane inşaatındaki tatbikata, 143 UMKE personeli olmak üzere toplam 245 personel, 112 Acil Servis ekipleri, itfaiye ve AFAD'tan 35 araç katıldı.

Tatbikat senaryosuna göre, Ladik ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında Bafra Devlet Hastanesi'ndeki hastaların ve enkaz altında kalan yaralıların kurtarılması canlandırıldı.

Depreminin ilk dakikalarından itibaren bölgeye Samsun, Amasya, Ordu ve Çorum'dan ekipler sevk edildi. Senaryo gereği hasar gören binadan tahliyeler yapılırken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu ve yaralılara ilk müdahaleleri burada yapıldı.

Tatbikat senaryosunda yaralıları canlandıran personel ise kostüm, makyaj ve oyunculukları ile gerçeği aratmadı.

Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras, tatbikatın ardından basın mensuplarına, 2 gündür tatbikat yaptıklarını anlattı.



UMKE Samsun Bölge Koordinatörlüğüne bağlı 860 gönüllü personel bulunduğunu aktaran Uras, "Personelimizle biz her yıl bölge tatbikatı yapıyoruz. Bugünkü tatbikatımızı Samsun'un Bafra ilçesinde yapıyoruz. Senaryo gereği, Ladik merkezli büyük bir deprem oluyor ve akabinde tüm kurum ve kuruluşlar depremle alakalı çalışmalara başlıyorlar. Kurtarma faaliyetlerine biz UMKE olarak yaklaşık 150 personel ile katılıyoruz. Senaryo gereği hastanenin tahliyesi gerçekleştiriliyor ve akabinde patoloji laboratuvarında kimyasal maddelerin devrilmesi sonrasında bir patlama gerçekleşiyor. Hemen itfaiye ekipleriyle KBRN tarafından müdahale yapılıp gerekli ölçümler ve yangın söndürme işlemi yapılıp tekrar yaralı tahliyesine devam ediliyor." dedi.

Tatbikata gönüllü olarak katılan Levent Coşkun da bulunduğu mekanda rol gereği üzerine taş parçaları düştüğünü dile getirerek, "Başımdan ve ayağımdan yaralandım. O an kendimi kaybetmişim. Ekipler geldiğinde bana ilk müdahaleyi yaptı. Sonra kendime geldim." diye konuştu.

Tatbikatta deprem anında hastanenin zemin katında bulunduğunu kaydeden Feyza İçer ise rolüyle ilgili, "Başıma taş parçaları düştü, çok şükür arkadaşlar geldiler kurtardılar. Şu an tedavim yapıldı, hafif sallantım var, iyiyim çok şükür” ifadelerini kullandı.