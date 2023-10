Tahmini Okuma Süresi: dakika

HİTÜ öğrencileri, imalat, sağlık, moleküler biyoloji, spor, ilahiyat, maliye, finans gibi pek çok alanda proje üretmeye ve geliştirmeye devam ederken, TÜBİTAK 2209-A çerçevesinde hazırladığı 263 projeden 140’ı kabul edildi. Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi öğrencilerinin 4 yılda kabul edilen proje sayısı 259 oldu.

Üniversitede 2020 yılında kurulan Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen proje yazma eğitimlere ve oluşturulan danışman havuzlarıyla birlikte kabul edilen öğrenci projelerinde her geçen yıl büyük artış yaşandı. 2020 yılında 25 olan toplam öğrenci proje sayısı, 2021 yılında 32 ve 2022 yılında 62’ye çıkarken 2023 yılının ilk döneminde 140’a yükseldi. Böylelikle 4 yılda Hitit Üniversitesi öğrencilerinin kabul edilen toplam proje sayısı 259’a çıktı.

TÜBİTAK tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2023 yılı 1’inci dönem başvuruları çerçevesinde Hitit Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 263 projenin 140’ı destek almaya hak kazandı. Sonuçlara göre projelerin kabul oranı yüzde 53 olarak açıklandı.

Hitit Üniversitesi bünyesindeki eğitim birimlerinin tamamında öğrenciler, proje hazırlama ve geliştirme üzerine yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. TÜBİTAK 2209-A 2023 yılı 1’inci döneminde 8 fakülte ve 7 meslek yüksekokulundaki öğrencilerin hazırladıkları projeler desteklenecek. Eğitim birimi bazında desteklenen proje sayıları ise şu şekilde: “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 24, Mühendislik Fakültesi 20, Sağlık Bilimleri Fakültesi 18, Fen Edebiyat Fakültesi 17, İlahiyat Fakültesi 14, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 10, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 8, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu 9, Spor Bilimleri Fakültesi 6, Sungurlu Meslek Yüksekokulu 5, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 3, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Fakültesi 2, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu 2, Tıp Fakültesi 1 ve İskilip Meslek Yüksekokulu 1.”

REKTÖR KUTLADI

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, hazırladıkları projelerle üniversitenin başarı grafiğini yükselten öğrencileri ve danışmanlık yapan öğretim elemanlarını tebrik etti. HİTÜ’de gerçekleştirilen çalışmaların odağında öğrenciler olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversite olarak öğrencilerimizin proje kültürüyle tanışmalarını, yeni fikirler ortaya koyarak, üretmelerini önemsiyoruz.” dedi.

2020 yılında kurulan Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte proje geliştirme ve üretme noktasında yükselen bir ivme yakaladıklarının altını çizen Prof. Dr. Öztürk, “Öğrencilerimiz, 4 yılda proje üretiminde hız kesmiyor. Her geçen yıl imza attıkları proje sayısında artış yaşıyoruz. 2020 yılında 25 proje ile çıktığımız yolda şu an 259 projeye ulaştık. 2023 yılının ilk başvurusunda 140 proje kabulüyle Türkiye’de 4’üncü olduk. Önümüzdeki yıllarda da öğrencilerimizle birlikte başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Oluşturulan stratejik plan ve kurulan yeni ofislerle birlikte öğrencileri en donanımlı düzeyde mezun etmek için gayret ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Öztürk, şöyle devam etti: “Bunu yaparken de henüz öğrenciyken proje üretimi noktasında teşvik ediyor ve düzenlediğimiz eğitimlerle destekliyoruz. Öğrenci ve öğretim elemanlarımızı tek bir havuzda bir araya getiriyor, ortak çalışma alanları belirlemelerine yardımcı oluyoruz. Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle birlikte başta ihtisaslaşma alanımız olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştirmeye önem veriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde nitelikli proje sayımızın daha da artacağına yürekten inanıyorum. Projeleri kabul gören öğrencilerimizi ve danışman hocalarımızı tekrar canı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, üniversitemize, hocalarımıza ve öğrencilerimize yakışan nice başarılara imza atacağımızın bir göstergesidir.”