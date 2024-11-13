Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) öğrenci projeleri başvuru sonuçları açıklandı.

Programın ilk dönem başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Hitit Üniversitesi Otomotiv Teknoloji ve Tasarım Kulübü ile Sosyal Girişimcilik ve Farkındalık Kulübü tarafından hazırlanan 2 ayrı proje destek almaya hak kazandı.

ENGELLERİ AŞAN BİRLİKTELİK ÇALIŞTAYI: ERİŞİLEBİLİRLİK

VE EMPATİ İÇİN KAPSAYICI BİR ADIM

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Amine Avcu'nun koordinatörlüğünde hazırlanan "Engelleri Aşan Birliktelik Çalıştayı: Erişilebilirlik ve Empati İçin Kapsayıcı Bir Adım" adlı proje, ÜNİDES desteğiyle gerçekleştirilecek. Sosyal Girişimcilik ve Farkındalık Kulübü tarafından hazırlanan proje, toplumda engelli bireylerin erişim engellerine dikkat çekmeyi, empati kültürünü teşvik etmeyi ve erişilebilirlik konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nevzat Gencer danışmanlığında ve Sungurlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Abdulkadir Karabulut’un desteğiyle hayata geçirilecek proje, özellikle gençlerin sosyal sorumluluk ve empati duygularını geliştirmeyi amaçlıyor.

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ VE GELİŞİM AKADEMİSİ

Otomotiv Teknoloji ve Tasarım Kulübü tarafından hazırlanan “Otomotiv Teknolojileri ve Gelişim Akademisi” başlıklı proje kapsamında; gençlerin otomotiv teknolojileri alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları, seminerler ve eğitimler düzenlenecek. Katılımcılar, güvenli sürüş tekniklerinden global otomotiv trendlerine kadar geniş bir yelpazede eğitim alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Furkan Akbulut danışmanlığında yürütülecek proje bilim ve teknoloji, spor ve sağlıklı yaşam, mesleki gelişim, kişisel ve sosyal gelişim gibi farklı başlıklarda çok yönlü bir gelişim sağlamayı amaçlıyor.

Editör: HABER MERKEZİ