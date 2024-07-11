Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde yapımı süren Üniversite Camii'nin durumu, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlık ettiği toplantıda değerlendirildi.

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde yapımı devam eden Üniversite Camii ile ilgili değerlendirme toplantısı, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda; caminin mimari detayları ve maliyeti hakkında değerlendirmeler yapılarak, inşaatın kesintiye uğramadan hızlı bir şekilde tamamlanması için istişarelerde bulunuldu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ