Vali Dağlı, Yapı Kredi Bankası Çorum Şube Müdürü Özgür Salcan'a iade-i ziyarette bulundu.

Dağlı, ayrıca beraberinde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ile birlikte, kutsal toprakları ziyaret ederek hac vazifesini yerine getiren Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş'ı ziyaret ederek hac ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.

Dağlı, beraberinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ile birlikte iş insanı Mustafa Kılıç'ı da ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Editör: Haber Merkezi