Fırınlarda uygulanması zorunlu olacak doğalgaz kararına tepki gösteren Tunç, maliyetler artacağından halkın daha pahalıya ekmek tüketeceğine dikkati çekti.

Tunç, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Fırıncı ve Simitçiler Odası Başkanlığınca alınan karar doğrultusunda Çorum’da odun ateşinde ekmek ve pide yapımına yasak gelmesi gündemde. Karar doğrultusunda 45 günlük süre zarfında tüm fırınlar doğalgaz sistemine geçmek zorunda olacak, doğalgaza geçmeyen fırınlara ise katlamalı olarak cezai işlem uygulanacak” dedi.

Tunç, kararın bu şartlarda uygulanamaz olduğunu belirterek “Bu geçişin fiyatlara mutlaka yansıyarak vatandaşlarımızın ekmeğe daha fazla ücret ödemelerine sebep olacaktır” dedi.

Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Belediyemizin aldığı kararı haklı bulmuyor, bu konuda belediyenin insanlarımızın ekmeği ile oynamamalarını tavsiye ediyoruz. Bir ayda ortalama 5 bin lira ile ekmeğini pişiren fırıncılarımız doğalgaza geçildiğinde aylık ortalama 15-20 bin lira fatura gelmediğinden bahsetmekte ve bunun da maliyetleri etkileyeceğini düşünmektedirler. Bu geçişin fiyatlara mutlaka yansıyarak vatandaşlarımızın ekmeğe daha fazla ücret ödemelerine sebep olacaktır.

Fırıncı esnafımıza yapılan bu dayatmanın çevre temizliği ve hava kirliliğini değil de birilerinin cebine biraz daha para koymak anlamına geldiği kanısındayız. Ülkemizin hiçbir ilinde veyahut ilçesinde belediyelerimiz tarafından fırıncı esnafımıza doğalgaz tesisatı kurulması konusunda bu kadar ısrarcı ve katı kararlar alınmamıştır. Artı verilen 45 günlük süre içinde fırıncı esnafının istenilen tesisatları kurması teknik olarak mümkün olsa dahi kurulum giderlerini karşılamakta zorlanacak olan esnafımız olacaktır. Mütemadiyen gecikmeler yaşanacak olması elzemdir. Bu karar demek oluyor ki 45 gün içinde kurulumu gerçekleştiremeyen fırıncı esnafı iş yerini kapalı tutup kapalı olduğu her gün üretim yapamayıp zarar edecek veya iş yerine ceza-i işlem olarak yansıması olacak. Ki bu da ayrıca düşündürücüdür.

Halkımız tarafından bakıldığında ise maliyetlerin yükselmesinden dolayı dar gelirli kardeşlerimizin sofralarının olmazsa olmazı ekmeği daha pahalıya tüketmelerine neden olacaktır.”

Editör: Haber Merkezi