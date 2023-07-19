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Ankara Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Üniversite Tercih Günlerinde Hitit Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü.

Üniversite bünyesindeki bölüm ve programlar ile öğrencilere sunulan imkânların anlatıldığı eğitim fuarında; Hitit Üniversitesi ve Çorum’a dair merak edilenler cevaplandırıldı.

Fuarda; Hitit Üniversitesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Canan Uğurdağ, Arş. Gör. Dr. Serhat Furkan Acar, Öğr. Gör. Dr. Özlem Bal, Öğr. Gör. Alper Akçadağ, Arş. Gör. Dr. Levent Kartal ve İletişim Ofisi personeli Deniz Ural tarafından eğitim kalitesi, barınma, kariyer ve Çorum hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Öğrenciler, Nilay Zeynep Aliçe ile Uğur Özlen de aday öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.