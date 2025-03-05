Zeki ve Uğur Yeşil'in kardeşi, Ali ve Akın Yeşil'in babası Ticaret Sanayi Odası üyelerinden Hitit Un firması kurucularından Atilla Yeşil (67) bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi görüyordu. Yeşil, bu akşam saatlerinde vefat etti. Merhumun cenazesi yarın (6 Mart Perşembe günü) Akşemseddin Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecektir.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.