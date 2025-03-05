Bu dünyadan bir Edip Akbayram geçti.

O’nun sesi, “Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma” diye, “Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz” diye, “Sanki ruhum çıktı canımdan, sen benden gittin gideli” diye, “Güzel günler göreceğiz çocuklar” diye, “Hasretinle yandı gönlüm” diye kulaklarımızda yankılanmaya devam edecek.

Geçtiğimiz gün 75 yaşında kaybettiğimiz büyük sanatçıyı anmak üzere Cemal Reşit Rey’de düzenlenen törende, yakın dostu Zülfü Livaneli’nin mikrofona çağırdığı kızı Türkü Akbayram, babasının hayatının doğduğu andan itibaren mücadele ve direnişle geçtiğini belirterek, O’nun, kimilerinin memleket hasretinde, kimilerinin sevdasında, kavgasında ya da kimilerinin umutlarında yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Edip Akbayram’ın cenazesi, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.