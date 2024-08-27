HitAI, HititAITech, HNG, HitRange, Biocellscience, Ustabaşı, HititDDİ ve HİTİTDDİ2 takımlarıyla Teknofest’e katılan öğrenciler, Sağlıkta Yapay Zeka, Ulaşımda Yapay Zeka, Turizm Teknolojileri, Akıllı Wi-Fi Kapsama, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler ve Türkçe Doğal Dil İşleme kategorilerindeki projeleriyle finalde mücadele edecek.

TAKIMLAR FİNALE FİKİR ATÖLYESİNDE HAZIRLANIYOR

Teknofest’te finale kalan takımlar, çalışmalarını üniversite bünyesinde oluşturulan fikir atölyesinde sürdürüyor. Fikir atölyesinde danışman hocalarıyla beraber projelerine yoğunlaşan öğrenciler, elde ettikleri başarıyı finalde taçlandırmak üzere son rötuşlarını yapıyor.

ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON ZİYARETLERİ

Fikir atölyesinde çalışmalarına devam eden öğrencilere üniversite yönetiminden de motivasyon ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, öğrencilerle bir araya gelerek hem tebrik ettiler hem de final mücadelesi için başarı dileklerini ilettiler.

"BAŞARIYA KİLİTLENDİK, TEKNOFEST İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, öğrencilerin elde ettiği başarılardan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Öğrencilerin hazırladıkları projelerle Hitit Üniversitesini en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade eden Rektör Öztürk, “Proje kültürünün yaygınlaştığı üniversitemizde öğrencilerimiz, Fikir Atölyemizde Teknofest’e başarılarıyla imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor. Her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Takımlarımıza, şimdiden başarılar diliyorum.” dedi.