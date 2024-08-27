Milletvekili Ahlatcı, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaretinin ardından Teknofest kapsamında yarışmaya katılan ve Türkiye 1.'si olan aracı inceledi.

Teknofest 1.’si aracı inceleyen AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Kocaeli / Gebze TÜBİTAK Kampüsü'nde Teknofest kapsamında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araçlar Lise Grup Yarışlarına 'Çorum GM INDUSTRY 5.00 Takımı' adıyla katılan ve ilimizi başarıyla temsil ederek genel tasarım kategorisinde Türkiye 1.'si, hız ve enerji verimliliği kategorilerinde Türkiye 4.'sü olan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çorum Gençlik Merkezi öğrencilerimiz ve koordinatör öğretmenlerimiz ile biraraya gelerek Çorum GM-INDUSTRY 5.00 aracımızı inceledik.

Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

Editör: SELDA FINDIK