Çorum Valisi Ali Çalgan başta olmak üzere protokol üyelerinin katılımı ile Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış etkinliği programına katkı sağlayanlara protokol üyeleri tarafından plaket verildi.

Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek programda ilk olarak Hitit Kıyafetleri Defilesi sunan gençlere teşekkür belgelerini dağıttılar. Daha sonra ise etkinliğe katkı sağlayan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık ve Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan’a plaketini Vali Ali Çalgan takdim etti.

Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ve Niğde Hitit Kazısı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Eric Luc Jean’a plaketini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verirken, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Can Satır’a ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek plaket verdi.

Törende Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan da düzenledikleri programlara katkı sağlayan Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, HİTÜ Rektör Yardımcısı Halil İbrahim Şimşek ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık’a birer plaket takdim etti.

Editör: Haber Merkezi