Bir dizi toplantı ve açılış programı için Çorum’a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Halkbank Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan, beraberlerindeki heyetle birlikte Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Çalgan, kamu kurumları, finans kuruluşları ve iş dünyasının ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Çalgan, bu güçlü iş birliğinin, Çorum’un ekonomik gelişimine ve yatırım ortamının daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Ziyarette ayrıca Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ile TSO ve Ticaret Borsası yöneticileri de hazır bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi