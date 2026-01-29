Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Samsun–Mersin hattındaki 13 ilde 16 yeni yatırım alanı oluşturacak olan sanayi koridorunda Çorum’un muhakkak yer alması gerektiğini söyledi.

TSO Kültür ve Konferans Salonunun açılış töreninde konuşma yapan Çetin Başaranhıncal, açılışını yaptıkları salonun pandemiden dolayı geciktiğini kaydederek, “Nihayetinde 495 kişilik Çorum’un en büyük salonunu yapmış olduk. İhtiyacımız olan bir şey daha var. İhalesi yapıldı. Restoran yeri. Nisan veya Mayıs gibi orayı da açacağız. Kampüsümüz restoran ile tamamlanmış olacak. Çorum’un 50-100 yıllık ihtiyacını kurtarır” dedi.

Konuşmasının devamında demiryolu projesine de değinen Başaranhıncal, şehrin 100 yıllık hayalinin gerçekleştiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan Sanayi Bölgeleri Master Planı kapsamında 13 ilde 16 yeni yatırım bölgesi kurulmasının gündeme geldiğini, Çorum’un bu iller arasında yer almadığını belirten Başaranhıncal, hem siyaseten hem de Bakan Yardımcısı üzerinden baskı yaptıklarını ifade ederek, “Ortada ham bir çalışma var. Tüh vah denilecek bir dönemde değiliz. Sanayi koridoru ne ile desteklenecek, onu bilmiyoruz. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Organize Sanayi için tahsis istediğimiz zaman çok rahat ulaşabilen ve genişleyebilen bir iliz. Organizeden farklı bir destek verilecekse muhakkak içinde yer almalıyız. OSB gibi bir destek ise aman aman da bağıracağımız bir şey değil” şeklinde konuştu.

Konuşmasında iş dünyasının yaşadığı sıkıntılara da değinen Başaranhıncal, küçük esnaftan büyük tüccara kadar birçok firmanın ciddi kesintiler ve zararlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. İsim vermeden bazı şirketlerin uygulamalarına dikkat çeken Başkan, bu durumun iş dünyasını zorladığını söyledi.

Başaranhıncal, çözümün meslek grupları ve oda bünyesinde oluşturulacak yapılarla, kalite ve denetimin iş dünyasının kendi içinde sağlanması olduğunu belirtti.

