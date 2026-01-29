TSO Konferans Salonu’nun açılışı dolayısıyla Çorum’a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Halkbank Genel Müdürü, hemşehrimiz Osman Arslan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorum’u çok beğendiğini ifade ederek, nazik kabulleri ve misafirperverliği dolayısıyla Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti ve hediye takdiminde bulundu.

GÜNDÜZ BAKIMEVİ TEŞEKKÜRÜ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a, belediye personeline sağlanan promosyon desteği ile yapımı tamamlanmak üzere olan Gündüz Bakımevi Projesi’ne verilen 30 Milyon liralık maddi katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a Gündüz Bakımevi Projesi hakkında bilgi veren Başkan Aşgın, “Bahçelievler Mahallemizde yapacağımız Gündüz Bakım Evi için Halk Bankası sponsor olmuştu. Halk Bankası Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve hediye takdimlerinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

