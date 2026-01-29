Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından yaptırılan Kültür ve Konferans Salonu’nun açılış töreninde konuşan Vali Ali Çalgan, kentin son yıllarda sanayi ve ihracatta yakaladığı ivmenin Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, kamu ve özel sektör iş birliğinin bu başarıda büyük payı olduğunu söyledi.

Çalgan, Anadolu kaplanları arasında yer alan Çorum’un, kendi dinamikleriyle sanayileşmesini gerçekleştiren ender şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Çorum’un ihracat performansına dikkati çeken Çalgan, “Kentimiz 2023 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye genelinde 19’uncu sıradayken, 2024’te ihracatını 4,3 milyar dolara çıkararak 14’üncü sıraya yükseldi. 2025 yılında ise ihracatımız 6 milyar dolara ulaştı ve Çorum, Türkiye’nin 12’nci büyük ihracatçı ili oldu.” ifadelerini kullandı.

Çorumlu iş insanlarının girişimci ruhu, inovatif üretim anlayışı ve yeni yatırım alanlarına yönelmesiyle birlikte güçlü bir sinerji oluştuğunu dile getiren Çalgan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde ve başta Halkbank olmak üzere finans kuruluşlarının sağladığı desteklerin bu süreci hızlandırdığını kaydetti.

Bu gelişmelerle birlikte kentte istihdamın artacağını ve ihracatta yeni başarılara imza atılacağını ifade eden Çalgan, devletin iş dünyasına sunduğu tüm imkanların sanayici ve tüccarların hizmetine sunulması noktasında kamu kurumlarıyla yoğun bir iş birliği içerisinde olduklarını belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi