Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Çorum’un sanayi, ihracat ve finansal derinlik açısından Anadolu’nun öne çıkan şehirlerinden biri olduğunu belirterek, kamu bankaları olarak üretimi, ihracatı ve KOBİ’leri önceleyen kredi politikalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Çorum’da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Arslan, Halkbank’ın sosyal sorumluluk projelerinden bankacılık sektöründeki gelişmelere, Türkiye ekonomisinin görünümünden Çorum’un kredi hacmine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

KADINLARA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK

ÜCRETSİZ EĞİTİM PROJELERİ

Halkbank’ın sosyal sorumluluk alanında aktif rol üstlendiğini vurgulayan Arslan, kadınlara, çocuklara ve girişimcilere yönelik ücretsiz eğitim ve farkındalık çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda imaj ve marka yönetimi alanında eğitimler veren Rüzgar Gökkan ile Miralkan isimli eğitimcilerin Çorum’a davet edilmesinin planlandığını belirten Arslan, yeni açılan salon sayesinde farklı alanlardan uzmanların da kadınlara yönelik programlar düzenleyeceğini söyledi.

ÇORUM İHRACATTA 12’NCİ SIRAYA YÜKSELDİ

İhracatın Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Arslan, Çorum’un iller arasında ihracatta 12’nci sıraya yükseldiğini söyledi.

Türkiye’nin 2025 yılını 270 milyar dolar mal ihracatıyla kapattığını hatırlatan Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026 yılı için 410 milyar doları aşan mal ve hizmet ihracatı hedefinin açıklandığını kaydetti.

ÇORUM’DA KREDİ HACMİ 98 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Çorum’daki kredi hacmine ilişkin bilgi veren Arslan, kentte bankalar tarafından kullandırılan toplam kredinin 98 milyar liraya ulaştığını, bunun 73 milyar lirasının ticari, 25 milyar lirasının bireysel kredilerden oluştuğunu bildirdi.

Kentte 59 banka şubesi bulunduğunu belirten Arslan, Halkbank olarak ilçelerde yeni şube açılmasına sıcak baktıklarını ifade etti.

“İŞ DÜNYAMIZIN YANINDAYIZ”

KOBİ’lerin kredi geri ödeme performansının yüksek olduğunu vurgulayan Arslan, gerektiğinde yapılandırma ve faiz indirimi gibi kolaylıklar sağladıklarını belirterek, “İş dünyamızın her koşulda yanındayız” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi