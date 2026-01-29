Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorum’un sanayi, ihracat ve inovasyon alanlarında önemli bir ivme yakaladığını belirterek, kentin 2025 yılında Türkiye’de ihracatını en fazla artıran ilk 3 il arasında yer aldığını söyledi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nun açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, Çorum’un bugün 130’dan fazla ülkeye ihracat yapan güçlü bir üretim merkezi haline geldiğini ifade etti.

Makine, tekstil, döküm, toprak sanayi ve altın rafinerisi gibi birçok sektörde üretim yapıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, geçmişte Çorum’un daha çok ahlak ve leblebiyle anıldığını belirterek, “Bugün Çorum denince artık inovasyon, üretim ve ihracat geliyor.” dedi.

Leblebide biberli, naneli, limonlu, portakallı, susamlı ve çikolatalı çeşitlerle önemli bir yenilik sağlandığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Çorum Ticaret Borsasının Çorum leblebisine coğrafi işaret almasının da büyük bir kazanım olduğunu kaydetti.

“ÇORUM’UN İHRACATI 5,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI”

Son 10 yılda Çorum’un ihracatının 100 milyon dolardan 5 milyar doların üzerine çıktığını aktaran Hisarcıklıoğlu, 2025 yılında kent ihracatında yaklaşık 1,9 milyar dolarlık artış yaşandığını söyledi.

Üretimin yapıldığı şehir esas alınarak yapılan yeni hesaplamalarla Çorum kaynaklı ihracatın 5,5 milyar dolar olarak belirlendiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu rakamla Çorum’un Adana, Konya ve Kayseri gibi büyük şehirleri geride bırakarak Türkiye’nin 12’nci büyük ihracatçı ili olduğunu belirtti.

DEMİRYOLU VE HIZLI TREN VURGUSU

Çorum’un bu başarıyı demiryolu bağlantısı olmadan elde ettiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, hızlı tren ve demiryolu yatırımlarının hayata geçirilmesiyle kentin limanlara erişiminin kolaylaşacağını ve sanayi gelişiminin daha da hızlanacağını söyledi.

“ÇORUM’DA GÜÇLÜ BİR BİRLİKTELİK VAR”

Bir şehrin marka şehir haline gelmesinde kamu ve sivil toplum iş birliğinin önemine değinen Hisarcıklıoğlu, Çorum’da vali, belediye başkanı, milletvekilleri, oda ve borsa başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının uyum içinde çalıştığını ifade etti.

ODA VE BORSALARA 5 YILDIZLI HİZMET

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorum Ticaret Borsasının uluslararası akreditasyon sistemi kapsamında 5 yıldızlı hizmet verdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Bugün Çorum’daki oda ve borsalarımız, Paris ve Londra’daki muadilleriyle aynı standartta hizmet sunuyor.” dedi.

HALKBANK’A KOBİ TEŞEKKÜRÜ

Hisarcıklıoğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a KOBİ’lere yönelik desteklerinden dolayı teşekkür ederek, bankanın her koşulda esnafın ve küçük işletmelerin yanında olduğunu dile getirdi.

ÇORUM’A YENİ EĞİTİM YATIRIMLARI

Mesleki eğitimin önemine de değinen Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların talepleri doğrultusunda Çorum’da 24 derslikli bir meslek lisesinin yapıldığını, iki ilçeye daha yeni okul kazandırılacağını bildirdi.

Açılışı yapılan konferans salonunun kadın girişimciler, gençler ve çocuklara yönelik eğitim, tiyatro ve sosyal projelere ev sahipliği yapacağını belirten Hisarcıklıoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi