İskilip ilçesine bağlı Musular Köyü Kamışağıl Mahallesinde 16 bin 435 metre karelik alanda yer alan yem fabrikası, sosyal tesisleri ve arsası İskilip İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Fabrikanın muhammen bedeli 24 milyon 195 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırma usulü ile satılacak fabrika için teklifler 6 - 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Alıcı çıkmaması durumunda ikinci ihale ise 2-9 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



