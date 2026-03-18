Çorum’un Mecitözü İlçesi Hıdırlık Mahallesinden merhum Muharrem Kocabaş'ın oğlu emekli öğretmen Murtaza Kocabaş hayatını kaybetti.

CHP’li Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’ın da amcası olan Murtaza Kocabaşı’nın cenazesi bugün (18 Mart 2026 Çarşamba günü) Mecitözü Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hıdırlık Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi