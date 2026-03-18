Önceki gün rahatsızlanması sonucu Datça’dan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan İbrahim Çiftçioğlu’nun, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata veda ettiği bildirildi.

İstanbul’dan sonra yerleştiği Datça’da kültürel ve sanatsal pek çok etkinliğin öncüsü olan, Can Yücel’i anma etkinliklerinde aktif sorumluluk üstlenen İbrahim Çiftçioğlu, toplumsal içerikli resimleri ve özgün gravürleriyle Türk resim sanatının önemli isimleri arasında yer alıyordu.

1952 Çorum doğumlu olan İbrahim Çiftçioğlu, 1970 yılında Çorum Öğretmen Okulu’nu, 1973 yılında ise Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli okullarda öğretmenlik görevlerinin ardından 1986 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nden de mezun olarak burada öğretim görevlisi oldu. Emekliliğinden sonra Datça’ya yerleşip kendi atölyesinde çalışmalarına devam etti. Sayısız ulusal ve uluslararası sergiye katıldı, 58 kişisel sergi açtı.

Ekin isimli bir kızı ve Mehmet Ali isimli bir oğlu bulunan Çiftçioğlu’nun cenazesinin defni ile ilgili henüz bilgi alınamadı.

