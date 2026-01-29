Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kültür ve Konferans Salonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Modern altyapısı ve çok amaçlı kullanım imkânlarıyla hizmet verecek olan salonun açılış töreninde konuşan Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, yeni yerleşkenin Çorum’un uzun vadeli gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, ilin sanayi ve ulaşım projeleriyle daha güçlü bir konuma ulaşacağını ifade etti.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Çorum’un sanayi ve ihracat alanında önemli bir ivme yakaladığını vurgulayarak, ilin ihracatta 12’nci sıraya yükselmesinin dikkat çekici olduğunu söyledi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise Çorum’un tarih, kültür ve sanayiyi bir arada barındıran güçlü bir şehir olduğunu ifade ederek, ilin son yıllarda ihracatta büyük bir başarı yakaladığını söyledi.

Törende konuşan Vali Ali Çalgan da Çorum’un kendi iç dinamikleriyle sanayileşen nadir illerden biri olduğunu belirterek, ihracat rakamlarındaki hızlı yükselişin ilin ekonomik gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Törene, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile çok sayıda davetli katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi