Türkiye’de her türlü bağımlılıkla mücadelede 105 yıllık geçmişi ile dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri haline gelen ve halen 120 şubesi ile 97 ülkede 130 bin gönüllüsü ile faaliyetlerine devam eden Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum’da da önemli çalışmalara imza atıyor.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, bağımlılıkla mücadele kapsamında 2025 yılında 450'den fazla etkinlikle 30 binin üzerinde kişiye doğrudan ulaştıklarını vurgularken, Yeşilbüs projelerini hayata geçirmeleri halinde bu sayıyı 3 katına kadar çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yeşilay Çorum Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen çalışmaları ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Bedriye Cengil’e Şube Başkan Yardımcısı emekli eğitimci Ahmet Çek, Kadın Kolları Başkanı Sevda Ayhan, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Aliye Nur Kantar, Şube görevlileri Ali Mansur ve Kübra Gökmen eşlik etti.

Toplumsal farkındalığın artmasında ve yürüttükleri çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşmasında basının üstlendiği sorumluluğun farkında olduklarını ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü uyarınca yaptıkları toplantıda “Bağımlılığın arttığı bir dönemde mücadelemiz ve sahada görünülürlüğümüzün de artmasına büyük katkılar sağlayan basınımızın gününü kutluyorum” diyerek başlayan Cengil, basın sayesinde kamuoyunun doğru ve etkili biçimde bilgilendirme imkânı bulduklarını ve bu anlamlı işbirliğinin artarak devam etmesini dilediğini kaydetti.

Yeşilay Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirilen Dr. İsmail Türker Ejder’den 2024 yılında görevi devraldığını hatırlatarak bugüne kadar hayata geçirdikleri “Benim Kulübüm Yeşilay”, “Bağımlılıkla Mücadele Programı”, “10 bin Can, 10 bin Canan”, “Yeşilay Elçileri”, “Akran Eğitimcileri” gibi çok sayıda projeyle toplumu bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmeye çalıştıklarını anlatan Cengil, yürüttükleri çalışmalarda önemli geri dönüşler aldıklarını, ayrıca 2025 yılında Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'nde Temmuz ayında en fazla faydalanıcıya ulaşan, Eylül ayında en fazla gönüllü kazanan, en çok SMS bağışı alan Türkiye üçüncüsü şube ve en aktif çalışan gençlik komisyonu birincisi şube kategorilerinde ödül aldıklarını, ayrıca Yeşilay tarafından düzenlenen bisiklet turu yarışmasına 826 kişilik katılım ile Çorum Şubesi’nin 2019, 2022, 2024 yıllarının ardından 2025 yılında da birincilik elde ettiğini bildirdi.

Çorum merkez ve ilçelerinde öğrencilere yönelik yapılan eğitimlerde 20 binin üzerinde gençle buluştuğunu, Yeşil Okul projesi kapsamında bugüne kadar 33 okulun girişine Yeşilay rozeti takıldığını anlatan Cengil, bağımlılıkla mücadele için sahada gönüllülük esasına göre özveriyle çalışan tüm ekibine de teşekkür etti.

YEŞİLBÜS PROJESİNE

BAĞIŞ BEKLENİYOR

Türkiye’de 2026 yılının “Bağım-Sızlık Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak Yeşilay Şubesi olarak da girilmedik kalp bırakmamaya özen gösterdiklerini de belirten Bedriye Cengil, geçen yıl 450 etkinlikle 30 binin üzerinde vatandaşa ulaşıldığını Yeşilbüs adını verdikleri mobil otobüs projelerinin hayata geçirilmesi halinde bunu 3 katına çıkarma imkanına kavuşacaklarını da bildirdi.

Yeşilay Başkanı Cengil, daha fazla kişiye ulaşmak için şubeye mobil otobüs kazandırmak istediklerini belirterek, şunları paylaştı: “İçerisinde eğitim materyallerinin bulunduğu Yeşilbüs’ün bağımlılıkla mücadele çalışmalarını hızlandıracağına inanıyoruz. Otobüsümüz gitsin, bir okulda konuşlansın birkaç gün. Orada öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize eğitim verelim istiyoruz. Çocuklar Yeşilayı öğrensin, farkındalıklarını artırsın, tecrübelerini çoğaltsın. Ailelerimiz Yeşilayı iyice kanıksasın, herhangi bir bağımlıyla karşılaştıklarında nasıl yaklaşacaklarını öğrensinler. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için çeşitli adımlar attık. Valimiz ve Belediyemiz destek olacağını söyledi. Ancak hayırseverlerimizin de bu faaliyetlerimize bağışla destek olması gerekiyor. Eğer güzel bağış yakalayabilirsek, ilk yapmak istediklerimizden biri 'Yeşilbüs' olacak. Hayırseverlerimiz gerek Çorum Şubemize gelerek gerekse TR510001200931200016000301 Halkbank – Ad- Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum Şubesi banka hesabına veya telefonlarından YESİLAY19 yazarak 2423 gönderip 50 TL SMS bağışında bulunabilir. Ayrıca https://www.yesilay.org.tr/gonullu-ol/ linkinden de Yeşilay gönüllüsü olabilirsiniz” şeklinde konuştu.



“YEDAM’A BAŞVURULAR

HER GEÇEN YIL ARTIYOR”

Toplumun uyuşturucu, alkol, kumar, televizyon gibi bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını her alanda kararlılıkla devam ettirdiğinin dile getirildiği, eğitimden spora, gençlik çalışmalarından aile odaklı faaliyetlere kadar geniş bir alanda yürütülen çalışmalarda Danışmanlık Merkezi’nin de önemine değinilerek YEDAM 115 Hattı’nın da tanıtımı yapıldı.

Sosyal Hizmet Uzmanı Aliye Nur Kantar ise yaptığı sunumda YEDAM ile ilgili bilgi verdi. Türkiye’nin her ilinde faaliyet gösteren YEDAM’ın bağımlılara büyük bir gizlilik içinde ücretsiz ayakta tedavi imkanı sağladığını, bağımlılığının bir irade meselesi olmadığını ve ciddi bir hastalık olarak gördüklerini ve tedavi için danışmanlık hizmeti sunduklarını kaydeden Kantar, kumar bağımlılığıyla ilgili başvuru sayısının son yıllarda alkol ve madde bağımlılığıyla ilgili başvuruları geçtiğini vurguladı.

Yeşilayın “Türkiye Kumar Raporu” yayımladığına dikkati çeken Kantar, “Bu konuyla ilgili başvuruları oldukça fazla alıyoruz. Türkiye'de yaptığımız çalışmalarla YEDAM'da devam eden 10 danışandan 8'i kumarı bırakıyor. Bu alanda bu başarıya imza atıyoruz” dedi.

Kantar, Yeşilayın bağımlılığa karşı yalnızca önleyici çalışma yapmadığını, bağımlılıktan kurtulmaya yönelik ücretsiz hizmet verdiğinin altını çizerek, bağımlıların tedavi sürecini yüzde 100 gizlilik esasına göre yürüttüklerini de dile getirdi.

Kendisinin ya da ailesinden birinin bağımlılıktan kurtulması için vatandaşların “115” numaralı danışma hattından YEDAM'a ulaşıp yardım isteyebileceklerini anlatan Kantar, “Türkiye'de danışma hattı arama sayılarımız 1,5 milyonu geçmiş durumda. Danışan sayılarımızda artış oranlarımız yüksek. Çorum'da da danışan sayımız 2025'te 2024'e oranla yüzde 15,38 arttı” diye konuştu.