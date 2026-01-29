Geçtiğimiz günlerde İbni Sina Hastanesi’nde geçirdiği operasyonun ardından evinde istirahat etmekte olan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’ya “geçmiş olsun” ziyaretleri devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milletvekili Kaya’yı ziyaret ederek şifa dileklerini iletti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, ilçe-belde belediye başkanları ve parti teşkilatından yöneticiler de, Oğuzhan Kaya’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.