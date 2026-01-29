Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Bu da geçer ya hu” isimli müzikal oyun, yarın akşam saat 20.00’de, 31 Ocak Cumartesi günü de saat 14.00’de ve saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde perde açacak.

Uğur Saatçi’nin yazdığı, İsmet Numanoğlu’nun yönettiği oyunda, başlıca rolleri, Cevat Duman, Süha Emrah Keskin, N. Efe Ünsal, Tuğberk Aksu, Tansel Aytekin, Nilsu Akman, Dilek Ersoy, Sadık Güneş Özalp, Uğur Can Deliktaş, Ahmet Umut Doğan, Müberra Yüzgüleç, Selin Yiğit, Leyla Şirin, Yasemin Yancı, Volkan Polat Yiğit ve Mustafa Deniz Habiboğlu paylaşıyor.

Oyun, 1922’de İngiliz işgali altındaki İstanbul’da geçiyor. İngiliz Amirali’ne zorunlu olarak hizmet etmekte olan Yüzbaşı Süha, kardeşi ve onun arkadaşlarının oluşturduğu bir grup gönüllünün Milli Mücadele'ye yardım etmek istemeleri ve bu uğurda içine düştükleri komik durumların anlatıldığı müzikli ve danslı oyun, geleneksel Türk tiyatrosu formatında yazılmış bir komedi.