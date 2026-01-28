Çorum'da şubesi bulunan ve ünlü restoran zincirleri arasında yer alan Köfteci Yusuf'ta on binlerce müşteri ve çalışana ait bilgiler sızdırıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu veri ihlali meydana geldiğini duyurdu.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ELİNE GEÇTİ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), resmî internet sitesinden yayımladığı duyuruda, 6 farklı kurumda veri ihlali meydana geldiğini açıkladı. Duyuruya göre, çok sayıda vatandaşın kişisel bilgileri üçüncü kişilerin eline geçti. KVKK’nın paylaştığı bilgilere göre ihlaller; ad-soyad, telefon numarası, adres, e-posta ve çeşitli kişisel kayıtları kapsıyor.

KÖFTECİ YUSUF'TA 163 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Açıklamada, Köfteci Yusuf bünyesinde yaşanan veri ihlali sonucunda 13 bin çalışanın ve 150 bin müşterinin bilgilerinin ele geçirildiği belirtildi.