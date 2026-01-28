ÖZEL HABER

Hatice Koçak, 15 Eylül 2025 tarihinde artan ağrı şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Burada yapılan ilk değerlendirmenin ardından Genel Cerrahi Polikliniğine yönlendirilen Koçak, doktor B.K. tarafından muayene edildi. Şikayetlerinin artması üzerine proktoloji bölümüne sevk edilen Koçak’a doktorlar B.K., O.A. ve A.Ü. tarafından müdahale edildi. Koçak ifadesinde, yapılan işlem sırasında ağrısının arttığını, gözlerinin karardığını ve müdahale sonrası evine gönderildiğini, ancak kısa süre sonra şiddetli kanama başladığını belirtti.

DAMARININ YANLIŞLIKLA KESİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Komşusu Emine ve arkadaşı Alev hanımın yardımıyla tekrar hastaneye gittiğini aktaran Koçak, “Akşam 9 gibi şiddetli kanamam başladı. Kanı durduramadık ne yapsak olmadı. Saat 10 gibi hastanenin aciline gittik. Acildeki doktor ‘Biz müdahale edemeyiz, damarın kesilmiş. Ameliyat eden doktorlarına haber vereceğiz’ dedi. 3 doktor geldi genel cerrahiden. Beni pansuman odasına götürdüler narkoz vermeden müdahale ettiler. Bir yandan da gülerek ‘Olabilir böyle şeyler damarını kesmişiz” dediler. Psikolojim bozuldu.” ifadesini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşanan olay sonrası 2 gün hastanede yatmak zorunda kaldığını ifade eden Koçak, kendisini yanlış tedavi ettiklerini ileri sürdüğü doktorlar B.K., O.A. ve A.Ü. hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “taksirle yaralama” suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

“PSİKOLOJİM ALT ÜST OLDU”

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği tarafından düzenlenen tutanakta, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Hatice Koçak yaşadığı olayın kendisinde travma yarattığını belirterek, “Psikolojim alt üst oldu. Ameliyat olmam gerekiyor ama korkumdan olamıyorum. Benim yaşadığımı başka hastalar yaşamasın. Adalet yerini bulsun.” diye konuştu.