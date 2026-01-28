Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Çorum SMMMO) tarafından düzenlenen bilirkişilik temel ve yenileme eğitimleri ile konkordato komiserliği eğitimleri başarıyla tamamlandı. Eğitim programlarına meslek mensuplarının yanı sıra oda dışından katılımcılar da katılım sağladı. Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Bilirkişilik temel ve yenileme eğitimleri Dr. Sefa Er ve Sigortacı Fatih Kankurdan tarafından verilirken, konkordato komiserliği eğitimleri ise Doç. Dr. Aziz Serkan Arslan ve Doç. Dr. Cihat Savsar tarafından gerçekleştirildi. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde, katılımcılara teorik ve uygulamaya yönelik kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitim programlarının ardından, katkılarından dolayı eğitmenlere teşekkür plaketi takdim edildi. Doç. Dr. Aziz Serkan Arslan’a ve Sigortacı Fatih Kankurdan’a Oda Başkanı Ceyhan Baran, Dr. Sefa Er’e Oda Sekreteri Mustafa Torun, Doç. Dr. Cihat Savsar’a ise Oda Saymanı Fatih Barlık tarafından teşekkür plaketi verildi.

Çorum SMMMO yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, meslek mensuplarının ve farklı meslek gruplarından katılımcıların mesleki gelişimine katkı sunan bu tür eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi