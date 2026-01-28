Çorum’da kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi, tanı ve tedavisine yönelik çalışmalar 2025 yılı boyunca aralıksız sürdürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi’nde, Kardiyoloji ve Kalp ve Damar Cerrahisi klinikleri tarafından 8 bin 43 hasta değerlendirilerek tanı ve tedavi süreçleri yürütüldü.

Kalp Merkezi’nde hizmetlerin multidisipliner ekip anlayışıyla, ileri görüntüleme teknikleri ve tam donanımlı kateter laboratuvarı altyapısı kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi. Sunulan sağlık hizmetlerinin ani kalp rahatsızlıklarının önlenmesi ve kronik kalp hastalıklarının kontrol altına alınmasında önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, erken tanı programları, düzenli hasta takibi ve hasta eğitimi uygulamaları sayesinde tedaviye uyumun arttığı, hastalığın ilerlemesinin yavaşlatıldığı ve hastaların yaşam kalitesi ile yaşam süresinin yükseltildiği vurgulandı.

