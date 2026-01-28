Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, araç muayene istasyonu TÜVTÜRK’teki fiyat artışına tepki göstererek, “Hiçbir katma değer üretilmeden ve bir vida bile sıkılmadan halkımızdan ciddi paralar alınmaktadır.” dedi.

2025 yılında 2 bin 620 TL olan araç muayene ücretinin 2026 yılından itibaren yüzde 25 artış yapılarak 3 bin 288 TL’ye yükseltildiğini hatırlatan Osman Savurgan, “Egzoz emisyon ölçüm ücretini de eklediğimizde vatandaşın ödediği rakam 3 bin 800 TL’ye çıkmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi yanında nakit bulunduramayan vatandaşlarımızdan kredi kartı üzerinden yüzde 4 daha fazla ödeme alınmaktadır.” diye konuştu.

TÜVTÜRK Çorum İstasyonu önünde bir açıklama yapan Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, “Vatandaşlarımız bütün araç bakımlarını sanayide yaptırmasına rağmen TÜVTÜRK istasyonlarına sadece bir imza için geliyor. TÜİK verilerine göre Çorum’da yaklaşık 223 bin araç bulunduğunu düşündüğümüzde, araç muayene istasyonuna toplam 900 milyon TL. gibi ciddi bir rakam ödenmektedir. Saadet Partisi Çorum Teşkilatı olarak, milletimizin cebinden çıkan bu kadar paraların, kimin cebine gittiğini soruyoruz.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ