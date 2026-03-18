HİTÜ öğrencileri, hazırladıkları kandil simitlerini ikram ederek gecenin manevi atmosferini paylaşma ve dayanışma duygularıyla taçlandırdı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri tarafından hazırlanan kandil simitleri, üniversite içerisinde ikram edilerek Kadir Gecesi’nin anlam ve önemine dikkat çekildi. Etkinlikte paylaşmanın ve birlik duygusunun önemine vurgu yapıldı.

HİTÜ’den yapılan açıklamada, hazırladıkları ikramlarla bu özel gecenin ruhunu yaşatan öğrencilere emekleri ve nezaketleri için teşekkür edildi.

Muhabir: SELDA FINDIK