HİTÜ yönetimi tarafından yapılan açıklamada bugüne kadarki akademik ve kurumsal başarıların altı çizildi.

Yapılan açıklamada, 20 yıllık süreçte eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında önemli adımlar atıldığı belirtilerek; “Birlikte öğrendik, birlikte ürettik, birlikte başardık” ifadelerine yer verildi.

Hitit Üniversitesi’nin gelişim sürecinde emeği geçen öğrenci, mezun, akademik ve idari personele de teşekkür edildi.

HİTÜ’nün mesajında, geçmişten alınan güçle geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleme hedefi vurgulanırken, kurumun akademik birikimini ve başarı ivmesini sürdüreceği kaydedildi. Mesajda “Nice 20 yıllara” temennisinde de bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi