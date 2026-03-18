Rektör Öztürk, mesajında Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin vatan sevgisi, sarsılmaz inancı ve bağımsızlık kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destan olduğunu belirtti. Öztürk, dönemin en güçlü ordularına karşı verilen mücadelenin, milletin birlik ve beraberlik ruhunun en büyük göstergesi olduğunu ifade etti.

Çanakkale’de kazanılan zaferin, bağımsızlık ve özgürlük yolunda atılmış tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Rektör Öztürk, bu ruhun daha sonra verilen istiklal mücadelesine ilham kaynağı olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, zaferin, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu dile getirdiği mesajında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri anarak kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla yâd etti.

Muhabir: Haber Merkezi