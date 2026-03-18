Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Fatih Okumuş, mesajında Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin inanç, azim ve fedakârlıkla kazandığı eşsiz bir destan olduğunu vurguladı. Zaferin, “teslimiyeti zillet sayan yüce bir ruhun” eseri olduğunu ifade eden Fatih Okumuş, kahraman Mehmetçiklerin imkânsızlıklar içinde büyük bir mücadele verdiğini belirtti.

Mesajında, Mehmet Akif Ersoy’un dizelerine de yer veren Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Okumuş, Çanakkale’de dünyanın dört bir yanından gelen birleşik güçlere karşı verilen mücadelenin büyüklüğüne dikkat çekti.

Modern silahlarla donatılmış ordulara karşı iman gücüyle direnen Türk askerinin tarihin akışını değiştirdiğini ifade ederek Çanakkale Savaşı’nın, kara, deniz ve hava unsurlarının yoğun şekilde kullanıldığı ilk modern savaş örneklerinden biri olduğuna işaret eden Fatih Okumuş, bu zaferin günümüzde “Türkiye Yüzyılı” hedeflerine ilham verdiğini kaydetti.

Okumuş açıklamasında, “Çanakkale ruhu göstermiştir ki milletimizin iradesini kıracak hiçbir güç yoktur” ifadelerine yer vererek, bu ruhun birlik ve beraberliğin en güçlü simgelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Okumuş açıklamanın sonunda, başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehit ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR