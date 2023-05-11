TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile birlikte TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve TSO Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Okul Müdürü İbrahim Ayaz’a sağlanan başarı için plaket verildi.

Ayaz, hazırladıkları araca desteği için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TSO Başkanı Başaranhıncal ve Borsa Başkanı Özkubat'a teşekkür ederek bundan sonra sağlanacak katkıların öğretmen ve öğrencilerinin daha iyisini yapmaya teşvik edeceğine inandığını dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)