Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Madeniş 4. Sokak'ta B.S.'nin ikametine giren hırsız yada hırsızlar, evde bulunan takıları çaldılar.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin çalışma yaptığı sırada Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak 16. Sokak'ta bir çöp konteynerinin yanında çok sayıda takı bulunduğu bilgisi geldi.

Yapılan incelemede bukunan takıların B.S.'nin evinden çalınan takılar olduğu tespit edildi.

Hırsızların çalınan takıları sahte olduğu için attığı değerlendirilirken, takıların gerçekmi, sahtemi olduğunun belirlenmesi için bilir kişi tarafından inceleneceği öğrenildi.

Polis ikamete giren hırsız yada hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.