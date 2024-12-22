Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Gülbahçe Mahallesi'ndeki iş yerinde eski bacanağını ziyarete giden, Erkan K., (38) Nihat T.'nin (41) yerinde olmadığını fark edince masanın üstünden aracın anahtarını aldı. Arabaya yönelen şüpheli, otomobildeki telefon ve 24 bin lira para çalıp hiçbir şey olmamış gibi anahtarı masayı bırakıp, kayıplara karıştı. Aracına binen mağdur adam parasının ve telefonun yerinde olmadığını görünce ihbarda bulundu. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek yaptığı çalışmada Erkan K.'yi yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen kişinin eski bacağını olduğunu anlayan mağdur kişi, şok üzerine şok yaşadı.

Şüpheli bacanak ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık anı ise kameraya güvenlik kameralarına yansıdı.

Editör: İHA AJANS