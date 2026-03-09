Denizli'nin Buldan ilçesinde, saat 09.21'de, 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmaları başlatıldığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte olası ihbarlara göre il müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak." ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Uraloğlu, "İlk belirlemelere göre ulaşım modlarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Süreci ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve felaketten korusun." ifadelerini kullandı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 09.21'de Buldan merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Kentte depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini vurgulayan Köşger, bölgede tarama çalışmaları başlattıklarını belirtti. Köşger, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi: "Denizli ilimizin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen ve Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerimizde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Muhabir: Anadolu Ajansı