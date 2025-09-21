Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği (HGYD) Başkanı Birkan Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Abdullah Paydar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, HGYD heyeti ile Başhekim Paydar arasında yeni ve modern diş hastanesinin işleyişi, tedavi süreçleri ve acil hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başhekim Dt. Abdullah Paydar, hastanede günlük ortalama bine yakın hastanın kabul edildiğini belirterek, tedavi süreçlerinde hasta memnuniyetinin yüksek olduğunu söyledi. Hastaların çoğunlukla özel araçlarıyla geldiklerini, toplu ulaşımda ciddi bir sorun yaşanmadığını ve randevulara genel olarak zamanında katılım sağlandığını ifade etti.

Ziyarete HGYD Başkan Vekili Duran Atak, Genel Sekreter Caner Ergan ve yönetim kurulu üyesi Uğur Görkem de katıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK