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Daha önce “Çorumlu’nun Yaptığını Herkes Yapamaz” sloganı ile ‘Marka Şehir’ projesi kapsamında iki kısa film ile adından söz ettiren Çorum, şimdi de bugün (26 Ekim Perşembe) saat 19.19’da sosyal medyada gösterime girecek ‘Çorumlu’nun Yaptığını Herkes Yapamaz’ kısa film üçlemesinin sonuncusu ile final yapmaya hazırlanıyor.

‘Senin yaptığını Çorumlu yapmaz’ sözünü tersine çevirerek kentin ve insanlarının imajını değiştiren ‘Herkes Yapamaz’ kısa filminin üçüncüsü Cumhuriyetin 100. Yılı’nda vizyona giriyor.

ÜNLÜ YÖNETMEN VE OYUNCULAR VAR

‘Herkes Yapamaz-3’ adlı kısa filmin yönetmenliğini Umut Sarıboğa yaparken, filmde Gazi Mustafa Kemal Atatürk rolünü ünlü oyuncu Sinan Tuzcu, Cumhuriyet’in ilanını tarihi 1.Meclis kürsüsünden okuyan TBMM Başkan Vekili ve Çorum Mebusu Abdullah İsmet Eker rolünü ise Bülent Alkış üstlendi.

CUMHURİYET'İ İLAN EDEN ÇORUMLU

150 kişilik teknik ekip, ünlü yönetmen ve oyuncuların görev aldığı Herkes Yapamaz-III kısa filminin çekimleri geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da 1. Meclis’te gerçekleştirildi.

CUMHURİYET’İN İLANI VE ÇORUM

Herkes Yapamaz- III’ün senaryosunda TBMM Başkan Vekili ve Çorum Mebusu Abdullah İsmet Eker’e Atatürk tarafından Cumhuriyet’in ilan edildiğini kürsüden okuması görevi veriliyor. Meclis Başkan Vekili Çorumlu Abdullah İsmet Eker de, meclis kürsüsünden Cumhuriyeti ilan ediyor.

ATATÜRK’ÜN ÇORUMLU’YA ÖVGÜSÜ

Kısa filmde Atatürk’ün Meclis Başkan Vekili Abdullah İsmet Eker’in şahsında milli mücadelede Çorumlular’ın güçlü desteğine övgü ve selamı vurgulanıyor.

SAAT 19.19’DA TÜM MECRALARDA

Kültür ve Turizm Derneği’nin organizasyonunda Çorum Valiliği, Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası ile Halkbank’ın destek verdiği 1 dakikalık Herkes Yapamaz III kısa filmi, Cumhuriyetin 100. Yılı münasebetiyle 26 Ekim 2023 tarihinde, Çorum’un da araç plaka numarası olan saat 19.19’da vizyona girecek, filmin aynı anda tüm mecralarda paylaşılması hedefleniyor.

Arslan, Cumhuriyetin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında hazırlanan kısa filmin 26 Ekim Perşembe günü saat 19:19 de tüm sosyal medya platformlarında ve ülke genelinde farklı reklam mecralarında gösterime gireceğini duyurarak, “Çorumlular olarak atalarımızın dün gösterdiği tüm kahramanlıkları ve özveriyi, onların evlatları olarak bugün de göstermeye, gelecekteki kuşaklarımıza da aynı hassasiyetleri aşılamaya kararlıyız. ‘Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz sözü’, kuru bir cümleden öte, Çorumluların samimiyetinde ve kahramanlığında vücut bulmuştur.” Dedi.

İKİ KISA FİLM DAHA ÖNCE YAYINLANMIŞTI

Öte yandan ‘Herkes yapamaz’ kısa filminin 2018 ve 2019 yılında vizyona giren iki ayrı serisi Cumhuriyet öncesi Osmanlı döneminde Kafkaslardan sürülen ve Osmanlı Devleti tarafından Anadolu’ya kabul edilen Çerkes halkı’na Çorum halkının ev sahipliğini ve nasıl kucak açtığı anlatılıyor. Bir diğer kısa filmde ise Sultan II. Abdülhamid Döneminde Beşiktaş Muhafızlığı görevini başarıyla ifa eden Çorumlu 7-8 Hasan Paşa’nın tarihe “Çırağan Baskını” olarak geçen darbe girişimini etkisiz hale getirmesi işleniyordu.