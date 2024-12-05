CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör ve Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç’in düzenlemiş olduğu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı kapsamında Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu ziyaret edildi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Sapancı, İl-İlçe ve Kadın Kolları yöneticileri ve bazı parti yetkilileri Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu’nu ziyaret ederek özel öğrencilerle buluştu.

Özel öğrencilerle birlikte çeşitli etkinliklere katılan CHP heyeti, ayrıca Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu ile Hitit Üniversitesi işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, engelli sorunlarının farkında olduklarını ve her daim engelli bireylerin ve özel öğrencilerin yanında olacaklarını ifade ederek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.

Editör: SELDA FINDIK